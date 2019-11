Trotz Gegenverkehrs überholt: "Lappen" weg

Eine 22-Jährige befuhr am Donnerstagmorgen mit ihrem Audi die Staatsstraße 2203 in Richtung Klosterlangheim. Bei der unübersichtlichen Rechtskurve kurz vor Klosterlangheim überholte sie einen Lkw. Als sie noch auf gleicher Höhe war, kamen ihr zwei Autos entgegen. Die entgegenkommende Fahrerin eines VW Passat konnte einen Frontalzusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern. Trotzdem kam es zu einer Berührung zwischen dem Lkw und der Unfallverursacherin, wobei ein Gesamtsachschaden von 6000 Euro entstand. Aufgrund des groben Fehlverhaltens beim Überholen ordnete die Staatsanwaltschaft Coburg noch am Vormittag die Sicherstellung des Führerscheins der 22-Jährigen an. Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.