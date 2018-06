Trotz Fahrverbots auf der Autobahn

Da er mit seinem Opel Insignia die Schwerverkehrsspur der Rastanlage Fränkische Schweiz benutzt hat, machte ein 23-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen in der Nacht zum Mittwoch auf sich aufmerksam. Eine Streife der Verkehrspolizei hielt den in Richtung Berlin fahrenden jungen Mann zu einer Kontrolle an. Hier stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein rechtskräftiges Fahrverbot bestand, er seinen Führerschein jedoch bislang nicht abgegeben hatte. Das musste er jetzt unverzüglich nachholen. Er wird zudem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Die Weiterfahrt übernahm seine Beifahrerin.