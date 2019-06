Trotz des Regens ging es heiß her am Grill

Es ist schon sehr lange Tradition, dass am Sonntag nach Pfingsten in Unfinden das Bratwurstfest stattfindet. Früher kam man dazu an der sogenannten Kegelbahn zusammen. Seit vielen Jahren findet das Fest aber auf dem Üfelder Plan statt, wo die Gäste schon seit 1973 vom Musikverein aus Goßmannsdorf mit Blasmusik unterhalten werden.

In diesem Jahr spielte das Wetter wieder einmal nicht so richtig mit. Immer wieder ließen kurze Regenschauer ihre Wassertropfen auf die Besucher herabfallen, die sich aber nicht so schnell vertreiben ließen, gemütlich zusammenrückten und sich trotzdem die leckeren Bratwürste schmecken ließen.