Trotz Corona: Senioren bleiben in Kontakt

Die Ausgangsbeschränkungen waren eine große Herausforderung für alle, die irgendwie miteinander in Kontakt bleiben wollten. Um den Kontakt über das bloße Sprechen am Telefon hinaus etwas persönlicher und visueller zu gestalten, hat der Lions Club Coburg Veste insgesamt fünf iPads mit zweijährigen Verträgen im Wert von 3700 Euro für die Coburger Seniorenheime Ernst-Faber-Haus der Diakonie Coburg und St. Josef der Caritas gespendet. "Wir freuen uns sehr, dass wir in diesen schweren Zeiten einen sinnvollen Beitrag leisten können, um mit Hilfe moderner Kommunikationsmittel ein kleines Stück Nähe zu ermöglichen", freute sich die Vizepräsidentin des Lions Clubs Coburg Veste, Dorothée Sinha, bei den Übergaben an die Seniorenheime. "Für einige unserer Bewohner ist es nach kurzer Gewöhnung an die Technik ein Segen, dass man seine Angehörigen nicht nur am Telefon hören, sondern auch sehen kann. So ein Lächeln ist doch nicht zu ersetzen", erzählte der Leiter des Ernst-Faber-Hauses der Diakonie, Diakon Matthias Ernst, bei der Übergabe der wertvollen Spende. red