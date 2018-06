Trotz Anstoß einfach weitergefahren

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat in der Adolf-Kolping-Straße am Montag zwischen 10 und 10.30 Uhr einen geparkten grauen Pkw an der vorderen Stoßstange angefahren und sich einfach entfernt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Kronach in Verbindung zu setzen.