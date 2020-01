Hammelburg — Ein Angebot des "Netzwerks Frühe Kindheit" des Landkreises Bad Kissingen in Kooperation mit der Erziehungsberatung der Caritas Bad Kissingen ist der "ElternRATsch" am Donnerstag, 20. Februar, in der Stadtbibliothek in Hammelburg. Das Thema der Veranstaltung lautet "TROTZ alledem lieb' ich dich, mein Kind". Beginn ist um 9 Uhr. Anmeldungen unter Tel. 09732/902 433. sek