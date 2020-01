Trotz 1500 Euro Schaden geflüchtet

Vermutlich beim Rangieren oder Vorbeifahren hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Goethestraße in Forchheim zwischen Montagmorgen und Mittwochnachmittag das Auto eines 63-Jährigen beschädigt. Ohne sich um den am schwarzen Ford Tourneo entstandenen Schaden von 1500 Euro zu kümmern, entfernte der Verursacher sich vom Unfallort. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim erbeten, Telefon 09191/7090-0.