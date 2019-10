"Trostreiche Botschaften"

Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen bieten von Freitag, 13. Dezember, bis Sonntag, 15. Dezember, im Diözesanhaus ein Adventswochenende an. Es beginnt am Freitag um 18 Uhr und endet am Sonntag um 13 Uhr. Wie gut tun die leiseren Töne, die stillen Zeiten, die trostreichen Botschaften des Advents! Dass sie völlig verquer sind zu unserer "lauten" Zeit und deshalb so wertvoll, zeigt sich nicht nur mit Blick auf den vorweihnachtlichen Stress und Trubel. Der Advent kommt anders daher. Alle Lieder und Texte dieser Zeit sprechen nicht von den Starken, den Mächtigen, sondern von den Schwachen, den Leisen, den Machtlosen.

Die Leitung hat Sr. Christina Schirner. Bis Dienstag, 3. Dezember, kann man sich anmelden bei den Bildungshäusern Vierzehnheiligen unter der Telefonnummer 09571/9260, per E-Mail an info@14hl.de oder auch per Internet unter www.14hl.de.