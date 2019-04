Tropenhaus lockt in den Osterferien mit einem Gewinnspiel

Das Tropenhaus am Rennsteig bietet sich für einen Besuch während der Osterferien an. Es hat während der Osterferienzeit wie folgt geöffnet: Dienstag bis Gründonnerstag 9 bis 16 Uhr (letzter Einlass), Karfreitag ist geschlossen, Samstag bis Ostermontag 10 bis 16 Uhr (letzter Einlass). Ab Dienstag, 23. April, gelten unsere normalen Öffnungszeiten.

Während der Ferienzeit gibt es auch ein großes Gewinnspiel in unserer Sonderausstellung "Faszination Tropen erleben" für Groß und Klein noch bis 28. April mit tollen Preisen: z.B. für die Erwachsenen ein Tropenfrucht-Kochkurs und für die Kinder z. B. ein Vormittag als Tierpfleger inkl. einer Begleitperson. Durch Fachpersonal werden diese Tiere ganztägig und an den Wochenenden in großzügig bemessenen, artgerechten Terrarien ausgestellt und in öffentlichen Führungen erklärt. Der direkte Kontakt zu den lebenden Tieren ist eine besondere Attraktion, auch lassen sich die einzelnen Arten gut beobachten - auch teilweise in der Unterwasseransicht. Die Sonderausstellung bietet täglich an den Werktagen öffentliche Führungen um 13 und 15 Uhr, an den Wochenenden und Feiertagen um 11, 13 und 15 Uhr.

Der Forschungsbereich bietet an den Werktagen um 14 Uhr öffentliche Führungen, aber Gruppenanmeldungen zu anderen Uhrzeiten können gerne telefonisch gebucht werden. red