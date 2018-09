Die Musikvereinigung veranstaltet im Rahmen ihres 50-jährigen Bestehens am 22. September ein Trompetenkonzert mit Karl Hanspeter. International bekannt wurde der Erste Trompeter und Flügelhornist von Ernst Mosch laut Medienberichten mit den Original Egerländer Musikanten. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche. Tickets gibt es bei den Vorverkaufsstellen Postagentur Hofmann, Garten Schmidt in Ebensfeld sowie unter tickets.musikvereinigung-ebensfeld.de. red