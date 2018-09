Trommeln, Tippen, Therapieren

Die Volkshochschule bietet im Bildungszentrum Wallenfels im September wieder verschiedene Kurse an. Der Kurs "Trommel Dich frei und Fantasiereise, ein Entspannungsmix" beginnt am Montag, 24. September um 18 Uhr. "Microsoft Office kombiniert Word/Excel/PowerPoint: Computerkurs mit eigenem Notebook" startet am Montag, 24. September um 18.15 Uhr. Progressive Muskelentspannung beginnt am Dienstag, 25. September um 18 Uhr. Der Kurs "Englisch Conversation A2" startet am Dienstag, 25. September um 18 Uhr. Anmeldung ist telefonisch unter der Nummer 09261/60600 oder per Internet (www.vhs-kronach.de) möglich. red