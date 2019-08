Trommeln mit dem FC

"Trommel Dich fit", hieß es beim Ferienprogramm des FC Frankonia Eltingshausen 1912 e.V. für Kinder im Alter von 10 bis 16 Jahren.

Der Workshop sollte bei den Kindern und Jugendlichen insbesondere Konzentration, Merkfähigkeit und Körperkoordination fördern. Bei flotter Musik haben sie eine Choreographie erlernt. In der Pause gab es eine kleine Stärkung. Da das Wetter so schön war, wurde die Veranstaltung nach draußen (vor die Wilhelm-Hegler-Halle in Oerlenbach) verlegt. Am Ende stand eine Aufführung für die Eltern an. Einstudiert wurde die Choreographie von Manuela Thomas. Vanessa Parente unterstützte sie. red