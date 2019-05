Ahorntal vor 23 Stunden

Trommelmusik in der Sophienhöhle

Am Freitag, 24. Mai, um 20 Uhr spielt das Trommelensemble Chancho Va in der Sophienhöhle bei Burg Rabenstein in Ahorntal Trommelmusik aus Westafrika und bietet mit viel Rhythmus und guter Laune afrika...