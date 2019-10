Ahorntal vor 14 Stunden

Trommelfeuerwerk in der Sophienhöhle

Am Freitag, 4. Oktober, um 20 Uhr ist das Ensemble "Scala Tympani" mit einem Trommelfeuerwerk in der Sophienhöhle bei Burg Rabenstein zu hören. Die Perkussionisten Frank Wendeberg und Helmut C. Kaiser...