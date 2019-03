"Trommel Dich frei" in Pressig

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Eva-Maria Guthseel, den Kurs "Trommel Dich frei und Fantasiereise Entspannungsmix" für Kinder an. Der Kurs findet am Samstag, 30. März, von 12.30 bis 14 Uhr in der Turnhalle der Grund- und Mittelschule, Hauptstraße 10, Pressig statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, Telefon 09261/60600 oder Internet www.vhs-kronach.de. red