Der Künstler Stefan Lenhart aus München präsentiert eine Ausstellung unter dem Titel "Trojan horse power" im Kunstverein Erlangen, Hauptstraße 72. Der Kunstverein lädt alle Interessierten zur Vernissage am Mittwoch, 4. September, um 19 Uhr ein.

Nach der Begrüßung der Gäste durch Janina Schuler, Geschäftsführerin des Kunstvereins Erlangen, wird Imke Bösch, Kunsthistorikerin aus München, eine Einführung zu der Ausstellung geben.

Stefan Lenharts Arbeit ist eine Mischung aus Skulptur, großformatigen Installationen und Malerei, die oft historische Elemente enthält. Lenhart sagt über seine Werke: "Eine Idee, die sich lohnt, ausgeführt zu werden, beherbergt in der Regel eine Doppeldeutigkeit, eine Mehrdeutigkeit. Dabei ist es nicht unbedingt nötig, die Dinge in ihrem eigentlichen Wesen zu verändern. Es kann ausreichen, ihre Wertegliederung umzukehren. Der größtmögliche Kontrastbogen der sich bietenden Endungen ist wesentlicher Bestandteil meiner ausgeführten Arbeit."

Die Ausstellung dauert vom 4. bis 26. September. Öffnungszeiten sind am Dienstag, Mittwoch und Freitag von 15 bis 18 Uhr, am Donnerstag von 15 bis 19 Uhr und am Samstag von 11 bis 14 Uhr (siehe auch www.kunstverein-erlangen.de). red