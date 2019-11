Troglauer in der Rhönfesthalle

"Alles tobt in Stangenroth!", heißt es am Samstag, 16. November, wenn die Troglauer in die Rhönfesthalle kommen. Die Troglauer kombinieren ihre ländliche Tradition mit Drums, Heavy-Guitar mit Quetschn-Sound getreu dem Motto "mit Labtop und Lederhos'n". Keine andere Band schafft es so generationsübergreifend zu sein. 15 Jahre nach ihrem ersten Auftritt präsentieren die rockigen Lederhosenträger abermals eine illustre Mischung an partytauglichen Songs, aber auch das eine oder andere Stück für Herzschmerzversteher. Einlass ist ab 20 Uhr, Karten gibt es nur an der Abendkasse! Foto: Holger Fichtner