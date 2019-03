Tröster-Teddys für die Notaufnahme

Mit großer Freude nahm Johann Haneder, Leiter der Notaufnahme am Regiomed-Klinikum Lichtenfels, ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk des Hotel-Restaurants Erich Rödiger aus Bad Staffelstein entgegen. Inhaber Marco Rödiger überreichte eine Spende in Form von 50 kuscheligen Tröster-Teddys, die ab sofort in der Notaufnahme darauf warten, Mut zu spenden, Trost zu schenken und auch mal die eine oder andere Kinderträne zu trocknen. red