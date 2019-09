Trödeln im Sand

Die IG InteresSAND veranstaltet am morgigen Samstag ihren Herbstflohmarkt im Sandgebiet. Zwischen 12 und 18 Uhr können im Bereich Sandstraße, Katzenberg und Elisabethenplatz Antiquitäten, Sammlerware, Trödel und Dinge des täglichen Gebrauchs erworben werden. Die Marktflächen sind vollständig ausgebucht. Platz ist jedoch immer noch für Kinder. Diese können am Grünhundsbrunnen wieder Spielsachen, Kinderbekleidung etc. verkaufen. Anmeldungen hierfür können an Robert Luger, Telefon 0176/64323220, oder per E-Mail rob.luger@web.de gerichtet werden. red