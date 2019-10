Am Samstag, 2. November, findet ab 13 Uhr ein Hallenflohmarkt in der Angerturnhalle statt. Angeboten werden Trödel und Gebrauchtwaren aller Art, vor allem Kleidung, Secondhand-Artikel und Kinderspielzeug (keine Neuwaren). Die Bewirtung ist gesichert. Wer als Verkäufer auftreten will, muss bei Ramona Lieke unter Telefon 09571/83687 oder 0160/90981768 einen Platz reservieren. kag