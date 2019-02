Trockenheit ist das große Thema

Gössenreuth/Windischenhaig - Zu zwei Infoveranstaltungen laden die Waldbesitzervereinigung Kulmbach/Stadtsteinach und Forstverwaltung ein. Sie finden am Montag, 11. Februar, im Gasthof Hartmann in Gössenreuth und am Dienstag, 12. Februar, im Gasthof Hereth in Windischenhaig statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Die Themen lauten "Hitze und Trockenheit - wie macht Waldbewirtschaftung Sinn?" sowie "Borkenkäfer - Überwachung und Bekämpfung im Winterhalbjahr". Außerdem gibt es Infos vom Holzmarkt. red