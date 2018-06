Trockenheit ermöglicht Ausnahmen für Landwirte

Brachen wieder nutzen



Für eine allgemeine Freigabe der Brachen zur Futternutzung und Beweidung durch das bayerische Landwirtschaftsministerium haben die amtlichen Wetterdaten im Landkreis Erlangen-Höchstadt nicht gereicht, heißt es in einer Pressemitteilung der Herzogenauracher Dienststelle des Bayerischen Bauernverbands (BBV).Da in einigen Teilen des Landkreises aber durch die anhaltende Trockenheit Futterengpässe zu befürchten seien, weist der BBV darauf hin, dass betroffene Betriebe beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF), Jahnstraße 7, 90763 Fürth, schriftliche Anträge auf Einzelfallgenehmigungen stellen können, ihre ökologischen Vorrangflächen (ÖVF) und sonstige Brachen (Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand) ausnahmsweise nutzen dürfen.Darüber hinaus könnten Landwirte auch jetzt noch in Abstimmung mit dem AELF beantragte ÖVF sanktionslos ändern, indem sie beispielsweise eine ÖVF-Brache wieder in die Nutzung nehmen und als Ersatz bis spätestens 1. Oktober ÖVF-Zwischenfrüchte anbauen, so die Pressemitteilung. Auch können Betriebe auf der BBV-Homepage in der Futterbörse unter https://www.bayerischerbauernverband.de/futterboerse Verkaufsangebote einsehen und Kaufgesuche einstellen.