Tritthart tritt an

Alexander Tritthart war sichtlich gerührt. Es dauerte einige Sekunden, bis er das Wahlergebnis am Donnerstagabend realisiert hatte, dann stand er von seinem Stuhl in der ersten Reihe auf, applaudierte seinen Kollegen und sagte: "Ich bin baff." Seine Parteifreunde schenkten ihm Standing Ovations. Zuvor hatten 103 von 103 Delegierten Tritthart als CSU-Kandidaten für die Landratswahl 2020 nominiert.

In der Fortuna-Kulturfabrik versammelten sich die Christsozialen, um einen Bewerber für den Posten des Landrats ins Rennen zu schicken. Dass es Tritthart wird, war klar: Er war der einzige Bewerber. Bundestagsabgeordneter Stefan Müller schlug den bisherigen Landrat für das Amt vor, Tritthart habe eine "völlig unangefochtene Position".

Sein Slogan bei der Wahl zum Landrat 2014 habe gelautet: "Erfahrung. Tatkraft. Idee." Müller kommentierte: "Den drei Begriffen bist du gerecht geworden." Auch Landtagsabgeordneter Walter Nussel bestätigte, dass Tritthart alles "hervorragend im Griff" habe.

Die laut Müller "außergewöhnliche Situation" 2015, als Tausende Flüchtlinge in den Landkreis kamen, habe Tritthart "vorbildlich gemanagt". "Das haben wir nur geschafft, weil wir das Thema gemeinsam angegangen sind", lobt Landrat Tritthart die Bürgermeister und ehrenamtlichen Helfer.

Auch den Neubau des Landratsamts habe Tritthart laut Müller gut vollzogen. "Das Wichtigste für mich war der ÖPNV", sagte Tritthart auf der Versammlung. Deswegen habe er in den letzten Jahren die Busverbindungen ausgebaut, viele Kommunen seien schon gut angeschlossen. Im September folge die letzte Ausbaustufe im Höchstadter Umland.

Doch für die Zukunft nimmt sich der zweifache Vater noch mehr vor: "Ich habe ein 365-Euro-Ticket als Ziel!" Es sei das Thema, für das er sich als Landrat auch in Zukunft stark einsetzen wolle. Denn eine Lösung nur für den Landkreis sei nicht durchführbar; vielmehr brauche der ganze Verkehrsgroßraum Nürnberg ein 365-Euro-Ticket. Dem Landrat ist dabei bewusst, dass eine Einführung mit hohen Kosten verbunden ist. Die Finanzierung bedürfe verschiedener Quellen, unter anderem den Freistaat Bayern.

Sollte Tritthart 2020 erneut Landrat werden, möchte er noch mehr: den Klimaschutz stärken, Elektromobilität ausbauen, die Sanierung des Kreiskrankenhauses St. Anna abschließen und weiter in die Schulen investieren. Das Gymnasium in Spardorf wird für 55 Millionen Euro neu gebaut. "Wenn wir das geschafft haben, wollen wir den Fokus wieder auf Höchstadt richten", so Tritthart. Der K-Bau des Gymnasiums sei fällig, Tritthart "möchte aber alle Schulen gleich behandeln". Alexander Tritthart versichert eins: Er werde sich weiter für den Landkreis einsetzen.