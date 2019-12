Tritte und Schläge auf Geburtstagsfeier

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag lief eine Geburtstagsfeier im Kronacher Stadtteil Neuses völlig aus dem Ruder. Was mit einem verbalen Streit begann, endete mit mehreren verletzten Geburtstagsgästen. Einer der Beteiligten erlitt durch eine Bierflasche eine Platzwunde am Kopf. Weitere Gäste, welche schlichten wollten, wurden durch Tritte und Schläge leicht verletzt. Die hinzugerufene Polizei ermittelt nun unter anderem wegen verschiedenen Körperverletzungsdelikte. pi