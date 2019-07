Am Freitag wurde ein grüner Skoda Octavia, der gegenüber vom Hirschaider Bahnhof in der Heinrichstraße geparkt war, von einem Unbekannten beschädigt. Der Täter trat mit dem Fuß gegen eine Tür, so dass Sachschaden in Höhe von 500 Euro entstand. Zeugen melden sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel. 0951/9129310. pol