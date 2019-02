Tritte gegen einen BMW

Eine unbekannte Person hat in der Nacht zum Sonntag in der Herrenstraße in Maroldsweisach einen schwarzer BMW der Fünfer-Serie mit Fußtritten auf der Beifahrerseite demoliert. Durch die Tritte entstanden deutlich sichtbare Kratzer im Fahrzeuglack. Die Polizei in Ebern bittet um Hinweise unter Telefon 09531/9240. red