Ein 52-jähriger Mann wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag vor der Diskothek Musikpark in Fulda von drei jugendlichen Tätern zusammengeschlagen. Er musste schwer verletzt ins Klinikum Fulda eingeliefert werden. Zuvor war es in der Disco zu Streitigkeiten zwischen dem Mann und den späteren Tätern gekommen. Als der 52-Jährige gegen 4 Uhr die Disco verlassen wollte, folgten ihm die drei und schlugen massiv auf ihn ein. Infolge der Schläge fiel er zu Boden, woraufhin die jungen Männer nach ihm traten. Nach einem gezielten Tritt ins Gesicht verlor er das Bewusstsein. Die Täter flohen zu Fuß. Der Mann erlitt schwere Kopfverletzungen. Die Täter sollen Südländer sein. Einer trug ein rot/schwarz kariertes Hemd und einen schwarzen Zopf. Ein weiterer trug eine weiße Hose und ein dunkles Hemd. Die Polizei, Tel.: 0661/1050, sucht Zeugen. pol