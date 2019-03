Triple für Reinhart

Ihren dritten Titel als bayerische Meisterin holte sich Anna Reinhart vom TV Haßfurt bei den bayerischen Crosslaufmeisterschaften im oberfränkischen Kemmern.

Nachdem sie im Januar den Titel der bayerischen Hallenmeisterin über die 3000 Meter in Fürth sicherte, konnte sie bei den bayerischen Hallenmeisterschaften in München auch den Titel über 1500 Meter in der Halle gewinnen. Nun gelang der dritte Streich bei den Crossmeisterschaften in den Mainauen in Kemmern.

Über die drei Runden mit einer Laufstrecke von 3750 Metern lies sie der Konkurrenz in ihrer Altersklasse U18 keine Chance und gewann nach 14:04 Minuten mit fünf Sekunden Vorsprung vor der Zweitplatzierten Amelie Hanf (LV Deggendorf). Nach diesem Erfolg steht für Anna als nächste Herausforderung der Start bei den deutschen Crosslaufmeisterschaften am 9. März in Ingolstadt auf dem Programm. red