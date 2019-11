Trio versetzt die Zuhörer in der Thonberger Kirche St. Josef in Begeisterung

In der St.-Josef- Kirche in Thonberg gastierte das Musik- und Gesangstrio Maik Förner, Margitta Bergfeld und Silvia Wachter zu einen Kirchenkonzert. Das Trio versetzte die Zuhörer im voll besetzten Gotteshaus von der ersten Minute an in Begeisterung.

Das musikalische Repertoire war sehr breit gefächert und umfasste sowohl deutsche als auch englische, schnelle als auch langsame wie ruhige als auch flotte Stücke. Es war ein sehr gelungenes Konzert, aus welchen alle Zuhörer mit positiven Eindrücken die Kirche in Richtung des Bürgerhauses Thonberg verließen.

Das Konzert kam auf Einladung von Katja und Jörg Neubauer zustande. Das Ehepaar ist Fan von Sängerin und Gitarristin Silvia Wachter. Bei einem Konzert in Küps haben sie Silvia Wachter gefragt, ob sie nicht in Weißenbrunn ein Konzert geben möchte, daraufhin kam der Termin in der St.-Josef-Kirche zustande. Und Silvia Wachter brachte wirkungsvolle Verstärkung mit. Maik Förner an der Panflöte und Margitta Bergfeld mit Violine waren eine wundervolle Begleitung zur schönen Stimme von Silvia Wachter.

Erlös für die Waschküche

Die SPD-Ortsvereine luden danach ins Bürgerhaus zum gemütlichen Beisammensein ein und bewirteten die Gäste. Der Erlös wird dem Caritasverband im Landkreis Kronach für das neue Projekt "Waschküche" zukommen.

Darüber freute sich besonders die Kreisgeschäftsführerin des Caritasverbandes, Cornelia Thron. "Für die neu eingerichtete Waschküche brauchen wir dringend Spenden, da wir nicht nur Waschmaschinen und Trockner kaufen mussten, sondern natürlich auch für den Unterhalt aufkommen müssen", informierte die Geschäftsführerin und dankte schon im Voraus für die wunderschöne Idee eines großartigen Konzertes. Cornelia Thron ließ dabei nicht unerwähnt, dass sie ebenfalls großer Fan von Silvia Wachter ist, wie sie am Rande des Konzerts verriet. eh