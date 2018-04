Trio reist zum Stehlen nach Erlangen

Drei Männer aus Bamberg haben am Donnerstag gegen 16 Uhr aus einem Geschäft in der Erlanger Innenstadt Zigaretten im Gesamtwert von über 120 Euro gestohlen. Wie es im Pressebericht der Erlanger Polizei heißt, blieb ein Ladendetektiv den Tatverdächtigen nach dem Verlassen des Kaufhauses auf der Spur. Die verständigte Polizei konnte die Diebe im Anschluss stellen.

Die Beute, insgesamt 19 Packungen, wurde bei den Männern gefunden. Wie sich herausstellte, waren die drei Komplizen in den zurückliegenden Wochen bereits mehrfach wegen Ladendiebstahls aktiv. Die zuständige Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen die drei Diebe. Ob die Männer letztendlich ins Gefängnis müssen, hat nun ein Richter zu entscheiden.

Die aus Osteuropa stammenden Männer mittleren Alters halten sich erst seit wenigen Monaten in Deutschland auf. Im Rahmen ihres Asylverfahrens sind sie in Bamberg in einer größeren Aufnahmeeinrichtung untergebracht. Mit ihrer Diebestour in Erlangen verstießen sie gegen ihre in diesem Zusammenhang auf das Stadtgebiet Bamberg auferlegte Beschränkung. pol