Trio leitet ab sofort das Casimirianum

Der Schulleiter des Gymnasiums Casimirianum, Burkhard Spachmann, bekommt neue Mitarbeiter an seine Seite. Neuer ständiger Stellvertreter ist Monty Hannusch. Jan Bierweiler wird ebenfalls in der Schulleitung mitarbeiten. Das teilt die Schule mit. Studiendirektor Hannusch ist am Casimirianum kein Unbekannter. Seit dem Schuljahr 2000/01 unterrichtet er Mathematik und Physik. Parallel zur Schule engagiert sich Hannusch als Leiter der Jugendgruppe der Coburger VHS-Volkssternwarte. Oberstudienrat Jan Bierweiler ist seit Beginn des zweiten Schulhalbjahrs am Casimirianum - "frisch eingeflogen" von der Deutschen Schule San José aus Costa Rica. red