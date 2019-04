Trio ist seit 40 Jahren aktiv

Drei verdiente Aktive wurden in der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Veitlahm für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst geehrt. Die staatlichen Ehrenzeichen in Gold überreichten stellvertretende Landrätin Christina Flauder, Bürgermeister Robert Bosch, und Kreisbrandinspektor Friedrich Weinlein an Herbert Passing, Roland Wagner und Willi Pausch. Weiterer Höhepunkt der Versammlung war die Übergabe einer Schmutzwasser-Tauchpumpe, die die Firma Schneider aus Kulmbach gespendet hatte. Kommandant Johannes Unger bedankte sich bei Geschäftsführer Manfred Hahn für die Unterstützung. Im Bild (von links) Herbert Passing, Johannes Unger, Roland Wagner, Robert Bosch, Willi Pausch, Friedrich Weinlein und Christina Flauder Foto: privat