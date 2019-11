Trio gibt ein "unerhörtes" Konzert

Mit großen Werken des 20. Jahrhunderts ist das "Phaeton Piano-Trio" am Mittwoch, 13. November, zu Gast in der Konzertreihe "Unerhört" des Theater- und Konzertvereins Erlangen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Innenhof des Palais Stutterheim, eine Einführung gibt es um 19.15 Uhr. Das Programm des international hochgeschätzten Trios umfasst die wichtigsten Klaviertrios aus der Neoromantik um 1940 bis in die anbrechende Postmoderne der 80er Jahre: Alfred Schnittkes Trio, Wolfgang Rihms "Fremde Szenen" und - als krönendem Abschluss - das Klaviertrio von Dmitri Schostakowitsch gehören zum Besten, was für die Gattung je geschrieben wurde, schreiben die Veranstalter. Karten gibt es unter www.gve.de. Foto: privat