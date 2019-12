Am Mittwoch, 18. Dezember, um 19 Uhr findet im Rathaus in Neunkirchen am Brand eine Sitzung des Marktgemeinderats statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem folgende Themen: Beitrags-und Gebührensatzung für den Kalkulationszeitraum 2020 bis 2023; Übernahme der Veranstaltereigenschaft Faschingsumzug NCV; Erlass einer geänderten Ladenschlussverordnung für 2020; Bestätigung des Kommandanten und seines Stellvertreters der Feuerwehr Ebersbach; Feststellung des Jahresabschlusses 2017 für den Regiebetrieb Wasserwerk mit Hallenbetrieb, Photovoltaikanlagen und Freibad; Teilnahme am Strukturkonzept zu klimatischen Veränderungen und deren Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung im Landkreis Forchheim. red