Bad Kissingen vor 12 Stunden

Trinkwasser: Schon am Sonntag Wassser

In unseren Bericht über die Trinkwasserversorgung in Arnshausen nach einem Rohrbruch hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Trinkwasserversorgung war bereits am Sonntag um 9.45 Uhr wiederhergestellt,...