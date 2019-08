Trinkwasser ist wieder sauber

Das Trinkwasser in den Ortsteilen Priesendorf und Neuhausen (Gemeinde Priesendorf) sowie das Wasser im Ortsteil Dankenfeld (Gemeinde Oberaurach, Landkreis Haßberge) kann wieder uneingeschränkt verwendet werden. Das teilte der Wasserzweckverband der Weißbergruppe am Dienstag mit.

Das am 22. Juli angeordnete Abkochgebot für das Wasser aus der Versorgungsanlage des Zzweckverbandes wird damit ab sofort aufgehoben. Das Trinkwasser ist nach dreimaliger intensiver Nachkontrolle unauffällig, in Ordnung und entspricht in vollem Umfang den Anforderungen der Trinkwasserverordnung, teilt der Zweckverband mit. red