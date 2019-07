Trinkwasser in Ordnung

Bei der Kreisausschusssitzung machte Kreisrat Hermann Anselstetter (SPD) auf einen Bericht der Stiftung "Warentest" aufmerksam. In der neuesten Ausgabe wurden in Deutschland Trinkwasseranlagen untersucht, bei denen es Probleme durch natürliche Gegebenheiten wie bestimmte Gesteinsschichten gibt. Auch aus dem Bereich der Stadtwerke Kulmbach wurden Proben gezogen und ausgewertet. Das Wasser der Stadtwerke Kulmbach wird von der Perlbachquelle bei Marktschorgast durch natürliche Gesteinsschichten geleitet, die eine gewisse Radioaktivität vorweisen. Wie der geschäftsleitende Beamte des Landratsamtes, Rüdiger Köhler, auf Anfrage mitteilte, unterliege das Trinkwasser im Landkreis regelmäßigen Kontrollen, und bisher seien keine Auffälligkeiten aufgetreten. Auch die Zeitschrift "Test" kommt in ihrem Bericht zu dem Ergebnis, dass in den untersuchten Bereichen keine Überschreitungen von irgendwelchen Grenzwerten vorliegen. Alle Proben hielten die Vorgaben der Trinkwasserverordnung ein. rei