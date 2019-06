Trinkgelage am Liebfrauensee

Über eine am Liebfrauensee feiernde Personengruppe wurde die Polizeiinspektion Bad Kissingen am Mittwoch, gegen 20.30 Uhr, benachrichtigt. Vor Ort wurden fünf Personen im Alter von 24 bis 49 Jahren festgestellt, bei denen Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte. Zudem befand sich im Bereich einer Parkbank eine größere Menge von leeren Bierflaschen. Die Personen wurden zur Ruhe ermahnt und ihnen einen Platzverweis ausgesprochen. In diesem Zusammenhang wird nochmals darauf hingewiesen, dass im Bereich der städtischen Grünanlagen der Alkoholkonsum untersagt ist, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. pol