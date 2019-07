Trinkfester Coburger sorgt für Unruhe

Zu einem Einsatz wegen eines Randalierers wurden die Coburger Polizisten am Montag um 21.30 Uhr in ein Haus im Coburger Stadtgebiet gerufen. Eine 87-Jährige wusste sich aufgrund der andauernden Alkoholeskapaden ihres Hausmitbewohners nicht mehr zu helfen und hatte deshalb die Coburger Polizei verständigt. Zwischen ihr und dem Mann kommt es häufig zum Streit, da dieser immer wieder lärmt und die Frau in ihrer Nachtruhe stört. Grund für die abendliche Unruhe des Coburgers war offensichtlich der Drang, sich Alkohol einverleiben zu müssen. Als die Beamten die Ruhe in dem Haus wieder herstellen wollten, trafen sie den 53-Jährigen auf seinem Wohnzimmersofa an. Die Polizisten ermahnten den Mann zur Ruhe und führten einen Alkotest durch. Der offensichtlich an Alkohol gewöhnte Mann hatte laut Anzeige des Alkomaten einen Alkoholwert von 4,84 Promille. Eine medizinische Versorgung des Mannes war aus Sicht der Beamten nicht notwendig. Nach aktuellen Kenntnisstand verlief die Nacht in dem Haus dann ruhig. pol