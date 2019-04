Trinkende Kollegen

"Informationen zum Umgang mit alkoholauffälligen Mitarbeitern" lautet der Titel eines Vortrags am Donnerstag, 23. Mai, von 13.30 bis 15.30 Uhr in der ehemaligen Synagoge. Zu dieser Veranstaltung lädt das Landratsamt im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche "Alkohol" der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) vom 18. bis 26. Mai ein. Referent ist der Leiter der Suchtberatungsstelle des Diakonischen Werks, Norbert Staffen. Er verfügt über eine langjährige Berufserfahrung und steht nach seinem Vortrag für Fragen zur Verfügung. Angesprochen sind Führungskräfte, Vertreter des Personalmanagements, Personal- beziehungsweise Betriebsräte oder auch betriebliche Suchtkrankenhelfer. Der Konsum von Alkohol hat unmittelbare Folgen für die Arbeitswelt; nicht nur das Betriebsklima leidet, sondern auch die Arbeitssicherheit. Alkohol kann somit schnell für erhebliche Probleme sorgen. Um verbindliche Anmeldung für die Veranstaltung bis spätestens Freitag, 10. Mai (bitte mit Teilnehmerzahl per E-Mail an heribert.lempetzeder@landkreis-lichtenfels.de oder unter der Telefonnummer 09571/18565), wird gebeten. red