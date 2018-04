Trimm-dich-Pfad wird fit gemacht

Treffpunkt zum Arbeitseinsatz für den Trimmdich-Pfad ist für die Helfer am Mittwoch, 18. April, um 16 Uhr mit Arbeitsgeräten am Waldfriedhof. Die Lauftrefferöffnung startet am Donnerstag 19. April um 19 Uhr. Die Läufer und Walker treffen sich ebenfalls am Waldfriedhof. sek