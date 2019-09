- Mit einer Radtour nach Kaspauer beendet der Trimm-dich-Club Woffendorf am heutigen Montag sein Sommerprogramm. Die Geselligkeit pflegen die Ausflügler bei einer Einkehr. Wer mitradeln möchte, findet sich um 16 Uhr am Schul- und Sportzentrum in Altenkunstadt ein. bkl