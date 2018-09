Trimm-Dich-Club ist wieder aktiv

Nach der Sommerpause nimmt der Trimm-Dich-Club am Montag, 17. September seine wöchentlichen Übungsabende wieder auf. "Mitmachen kann bei uns jeder, der etwas für seine Fitness und Gesundheit tun möchte, ohne dabei seinen Körper zu überfordern", erklärt Vorsitzender Bernhard Kraus. Man spielt Tischtennis, einmal im Monat ist Softball an der Reihe. Beginn ist um 17.30 Uhr in der Altenkunstadter Grundschulturnhalle. Wer gerne auf "Schusters Rappen" heimatliche Gefilde durchstreift, sollte sich die Herbstwanderung am Sonntag, 14. Oktober vormerken. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Altenkunstadter Feuerwehrhaus. bkl