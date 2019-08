Am Donnerstagnachmittag ist es auf der B 2 zwischen Hiltpoltstein und Obertrubach an der Abzweigung in Richtung Almos zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 34-jährige VW-Golf-Fahrerin musste verkehrsbedingt abbremsen, ein nachfolgender 64-jähriger Trike-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Durch den Unfall verletzte sich der ältere Verkehrsteilnehmer leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.