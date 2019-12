Der Trientiner Bergsteigerchor "Coro Paganella" feiert in sein 50-jähriges Bestehen. Mehr als 35 Jahre bestehen freundschaftliche Beziehungen zum Landkreis Forchheim und zur Marktgemeinde Eggolsheim. Das findet seinen Ausdruck mit einem Auftritt in der St.-Martinskirche am Sonntag, 22. Dezember, um 9.30 Uhr zum Gottesdienst. Der rund 30 Sänger umfassende Chor wird den Gottesdienst mitgestalten und anschließend ein kleines Konzert darbieten. Der Chor ist sehr oft schon im Ortsteil Weigelshofen gastfreundlich aufgenommen worden. Mit der Gemeinde Cavedine, zu der der Ortsteil Terlago - die Heimat der Sänger - gehört, unterhält die Marktgemeinde eine Partnerschaft. Der "Coro Paganella" tritt Samstagabend im Hegelsaal der Konzerthalle Bamberg auf. red