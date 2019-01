Trieber Wehr legt Wert auf Fortbildung

Im Mittelpunkt der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Trieb in der Gastwirtschaft Schardt, zu der 42 Mitglieder erschienen waren, standen neben den Berichten des Vorsitzenden und des Kommandanten mehrere Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft.

Der stellvertretende Kommandant Stefan Persak erstattete einen ausführlichen Tätigkeitsbericht über das vergangene Jahr. 50 aktive Feuerwehrleute, davon neun Frauen sowie fünf männliche und sechs weibliche Jugendliche, absolvierten, aufgeteilt in vier Löschgruppen, jeweils zwölf Übungen.

Zu drei Einsätzen gerufen

Die Trieber Wehr stellte acht Sicherheitswachen mit Verkehrsregelungen und wurde zu drei Einsätzen gerufen. Die Aktiven besuchten zahlreiche Lehrgänge, darunter auch an der Feuerwehrschule in Würzburg. Neun Trieber Feuerwehrleute legten im September die Leistungsprüfung ab, und vier nahmen im Juli an der modularen Truppmann-Ausbildung teil. Im November absolvierten sechs Brandschützer die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger, so dass die Trieber Wehr nun über 13 Atemschutzgeräteträger verfügt. Im Juni beteiligten sich zwei Gruppen am Erwachsenenleistungsmarsch in Forchheim, wobei sie sich nach ausgezeichneten Leistungen unter den ersten zehn der 66 teilnehmenden oberfränkischen Feuerwehrteams platzieren konnten.

Mit Abordnungen nahm man an der Feier zum Florianstag der Lichtenfelser Feuerwehren in Seubelsdorf und am Sebastianigottesdienst und Floriansgottesdienst in Trieb teil und stellte die Ehrenwache am Volkstrauertag in Trieb und Degendorf.

Der Vorsitzende Johann Schratz ging näher auf einige gesellschaftliche Ereignisse ein. An eigenen Veranstaltungen nannte er das Schlachtfest, die Zunftbaumaufstellung und das Johannisfeuer. Gemeinsam mit den anderen Ortsvereinen habe man sich am Faschingsumzug und an der Ortsmeisterschaft der SK Trieb im Luftgewehrschießen beteiligt, die Kirchweihaktionen mitgestaltet und bei der Durchführung des Martinsumzuges mitgewirkt.

Als wichtigste Termine des Jahres 2019 nannte der Vorsitzende das gesellige Schlachtfest (16. Februar), die Zunftbaumaufstellung (27. April), den Florianstag in Trieb (8. Mai), den Stadtflorianstag in Oberlangheim (11. Mai) und das Johannisfeuer (28. Juni).

Eine besondere Freude war es für Johann Schratz, dass er mehrere Männer für ihre jahrzehntelange Treue zur Feuerwehr ehren konnte, wobei fast alle auch längere Zeit aktiven Dienst leisteten. Die Jugendleiterin Tanja Kolb erstattete den Bericht der aus fünf Jungen und sechs Mädchen bestehenden Jugendabteilung. Sie hob besonders das Jugendwochenende im Juli mit einer Besichtigung der Atemschutzstrecke in Burgkunstadt und einem unterhaltsamen Bowlingspiel, die Teilnahme am Jugendleistungsmarsch im September in Hochstadt mit zwei Gruppen, wobei gute Leistungen erzielt wurden, sowie die Teilnahme am Wissenstest im Dezember hervor. Kreisbrandmeister Thomas Hofmann lobte den großen Einsatz der Trieber Feuerwehrleute, was sich auch in den vielen absolvierten Fortbildungsmaßnahmen zeige. Dabei würden die beiden Kommandanten mit gutem Beispiel vorangehen. Feuerwehrreferent Otto Dinkel übermittelte die Grüße der Stadt und lobte das große Engagement und den hohen Ausbildungsstand der Trieber Feuerwehr. thi