Trickfilm, Naturfotos und Malen

Der Haßfurter Jugendtreff "Dragon" bietet wieder spannende, herausfordernde und spaßige Workshops für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien an. Weitere Informationen zu den einzelnen Angeboten sind auf der Homepage www-jugendtreff-hassfurt.de zu finden oder unter Ruf 09521/610061 zu erfahren, wie der Jugendtreff mitgeteilt hat.

1. Workshop "Baue einen Roboter": Mit einfachen Bauteilen und mit Grundkenntnissen in Elektrotechnik und in Programmierung wird ein Krabbel-Bot zum Laufen gebracht (für Kinder ab zwölf Jahren am Mittwoch, 31. Juli).

2. Workshop "Mach mit bei einem Foto-Wettbewerb": Die Kinder haben die Möglichkeit, am bayerischen Fotowettbewerb "Natur im Fokus" teilzunehmen und tolle Preise zu gewinnen. Außerdem werden die Gewinnerfotos bayernweit in einer Wanderausstellung gezeigt. Am ersten Tag lernen die Kinder verschiedene Techniken für bessere Naturfotos kennen. Am zweiten Tag werden die Fotos in einem Naturschutzgebiet im Landkreis Haßberge geschossen. Anschließend werden die Fotos mit Hilfe von kostenloser Software optimiert (für Kinder ab zehn Jahren von Dienstag bis Donnerstag, 6. bis 8. August).

3. Workshop "Malen mit Sand": Die Kinder lernen, wie und was man mit Sand malen kann. Die empfindlichen Kunstwerke werden anschließend fotografisch festgehalten (für Kinder ab zehn Jahren am Montag, 12. August).

4. Workshop "Erlebe die Schönheit der Farben": Mit einfachen Haushaltsmitteln werden schöne Farbenspiele gezaubert. Die Ergebnisse werden filmisch festgehalten (für Kinder ab zehn Jahren am Mittwoch, 21. August).

5. Workshop "Mache deine ersten Schritte in der Programmierwelt": Die Einführung bietet verschiedene Möglichkeiten, die Sprache "Scratch" kennenzulernen und ein eigenes Computerspiel zu entwickeln (für Kinder ab zehn Jahren am Samstag und Sonntag, 28. und 29. August).

6. Workshop "Produziere einen eigenen Trickfilm": Mit Legosteinen und -figuren sollen die Kinder über das Smartphone einen eigenen Trickfilm aufnehmen und bearbeiten (für Kinder ab zehn Jahren am Mittwoch und Donnerstag, 4./5. September). red