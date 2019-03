Trickdiebstahl: Polizei sucht Hinweise

Die Bad Kissinger Polizei hofft bei ihren Ermittlungen zu einem Trickdiebstahl auf Zeugenhinweise. Zwei Unbekannte konnten am Freitag in einem Schuhgeschäft durch geschicktes Ablenken der Verkäuferin mehrere hundert Euro Bargeld entwenden. Sie betraten etwa gegen 13.30 Uhr das Schuhgeschäft am Marktplatz. Während einer der beiden Unbekannten Interesse an einem Paar Schuhen im hinteren Teil des Geschäfts zeigte, hielt sich die zweite Person im vorderen Bereich auf. Im Verlauf des Verkaufsgesprächs konnte die Verkäuferin ein Geräusch aus dem Kassenbereich wahrnehmen. Als sie nach dem Rechten sehen wollte, hatte der zweite Unbekannte das Geschäft bereits verlassen. Auch der vermeintliche Kaufinteressent ging. Bei einer Nachschau in der Kasse stellte die Verkäuferin das Fehlen von mehreren hundert Euro Bargeld fest. Die Angestellte kann einen der beiden Männer wie folgt beschreiben: 1,90 Meter groß, etwa 50 Jahre alt. Er war bekleidet mit einer dunkelblauen Strickjacke, dunkler Hose und dunkler Mütze. Die Polizei bittet Zeugen sich unter Tel. 0971/714 90 zu melden. pol