Trickdiebstahl: Griff in Kasse blieb unbemerkt

Die Polizei fahndet nach einem Paar, das am Freitag im Netto-Markt in Oberthulba mit einem Trick Geld aus der Kasse gestohlen hat. Gegen 17 Uhr bezahlte das orientalisch aussehende Paar zunächst. Danach zeigte der etwa 40 Jahre alte Mann der Kassiererin einen 50-Euro-Schein und gestikulierte. Die Verkäuferin konnte zunächst nichts mit den Gesten des Mannes anfangen. Daraufhin griff er in Richtung Kasse. Die Kassiererin vermutete, dass er den Schein gewechselt haben wollte. Wie sich im Nachhinein herausstellte, gelang es dem Täter beim Griff in Richtung Kasse, von der Kassiererin unbemerkt, 450 Euro in Scheinen zu entwenden. Anschließend verließ der Täter mit seiner Begleiterin den Laden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu benutzten Fahrzeugen oder ähnliches geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hammelburg (Tel.: 09732/ 9060) zu melden. pol