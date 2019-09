Trickdiebe unterwegs

In den vergangen Wochen kam es im gesamten mittelfränkischen Raum immer wieder zu Diebstählen durch unbekannte Trickdiebe. Die Täter gaben vor, Geld wechseln zu wollen. So sprach laut Polizei am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr ein unbekannter Mann den 85-jährigen Geschädigten auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Trierer Straße in Nürnberg an und gab vor, Kleingeld für einen Einkaufswagen zu benötigen. Der Rentner wollte behilflich sein und suchte in seiner Geldbörse nach entsprechendem Kleingeld. Im Nachgang stellte er fest, dass ihm mehrere Geldscheine entwendet worden waren. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, rund 170 cm groß, kräftig, sprach Hochdeutsch. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/21123333 zu melden.

Die Täter treten oftmals auf öffentlichen Parkplätzen (zum Beispiel vor Supermärkten) auf. Dort sprechen sie meist gezielt ältere Menschen an, um sich unter einem Vorwand kleine Geldbeträge wechseln zu lassen. Während sie ihre Opfer in ein Gespräch verwickeln, gelingt es ihnen immer wieder, selbst in deren Geldbörse zu greifen und unbemerkt große Bargeldbeträge zu entwenden.

Die Polizei rät zu erhöhter Vorsicht, wenn man an entsprechenden Örtlichkeiten darum gebeten wird, Kleingeld zu wechseln. Wer von Unbekannten aufdringlich nach Wechselgeld gefragt wird, sollte auf sich aufmerksam machen und gegebenenfalls um Hilfe rufen. Wer feststellt, dass verdächtige Personen wiederholt Passanten ansprechen und um das Wechseln von Kleingeld bitten, sollte die Polizei rufen. pol